В Петропавловске начали строить маслоэкстракционный завод

Апрель 2019 года. За столом переговоров в областном акимате глава региона Кумар Аксакалов и генеральный директор ТОО «Масло-Дел» Павел Селиванов. Вместе они обсуждают планы сотрудничества на перспективу. Среди них и строительство маслоперерабатывающего завода мощностью 1200 тонн в сутки. О слов к делу перешли в 2021-м. Площадка будущего завода, как и предполагалось, расположилась рядом со специальной экономической зоной.

Павел Селиванов, генеральный директор ТОО «Масло-Дел»:

— Многие культуры мы будем перерабатывать. Срок строительства мы предполагаем на 2,5-3 года. Для нас не новый проект, это проект для увеличения нашей мощности и расширения предприятия. Технологию мы сами пишем и знаем, как это делать. Здесь будут, как и маслоэкстракционные продукты, т.е. масло и шрот, так будут и маслопрессовые.



25% производимой заводом продукции пойдет на внутренний рынок страны. Оставшиеся 75% закроют «экспортные дыры». Только китайские переработчики готовы покупать по 10 тысяч тонн казахстанского масла ежемесячно, рассказал Павел Селиванов. Спрос за рубежом на него большой. Новый маслоэкстракционный завод поможет северному региону и о серьезных партнерах позаботиться, и свои потребности восполнить.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Продукты переработки жмых, шрот, а это высокопротеиновые корма. Если хочешь получить молоко и мясо, то надо употреблять именно высокопротеиновые корма, а сейчас мы покупаем за пределами области, наши сельхозники. Это тоже очень дорогой товар и тоже пользуется спросом и за рубежом.

Где давно стараются сделать, если не все, то большинство своих предприятий экологически чистыми. «Маслодел» тоже бережно относится к природе. Это доказывает подход к строительству нового производства. Кстати, похожее, но не такое мощное успешно работает в селе Новоишимском.

Павел Селиванов, генеральный директор ТОО «Масло-Дел»:

— По электроэнергии будет очень экономный завод. Пар нам нужен для технологии, мы закупили современное бельгийское котельное оборудование. Будет работать на щепе и на других растительных отходах.



Оборудование не из дешевых, но вложения и продукты на выходе определенно будут стоить своих денег. На реализацию проекта заводу понадобится больше 15,5 млрд тенге. Часть денег «Маслодел» берет в «Банке развития Казахстана». Собственные средства компания тоже вложит. В год завод будет перерабатывать до 350 тысяч тонн продукции. Трудоустроят 250 человек.