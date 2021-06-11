Почему засыхает живая изгородь?

Эта живая изгородь, если можно её так назвать, еще месяц назад украшала улицу Жамбыла. Высадили её в мае, однако сейчас от неё практически ничего не осталось, разве что сухие палки. Горожане в недоумении от происходящего. Ведь, саженцы, как им кажется, пропадают один за другим.



english_teacher_petro: «Точно также возле теннисного корта по Жабаева. Интересно так, чётко до угла корта изгороди живая и зеленая, сразу после длинная полоса сухостоя.»

sevilgutsal: «Убрать нужно их совсем. Невозможно выезжать на дорогу. Почему никто не слышит об этом. Каждый день подвергаем опасности свои автомобили и свою жизнь.»

Действительно ли молодые саженцы погибли? Поводов для беспокойства, как оказалось, нет. По словам директора ботанического сада Артура Рязапова, кустарники проходят процесс укоренения. И продолжится он еще месяц.



Артур Рязапов — директор ботанического сада:

— Это не критично. Просто издалека кажется, что саженцы мертвые, потмоу что листовые пластинки погибли. Сейчас самое важное — продолжать уход. На этом участке полив есть. Уход продолжать. Это обычный полив, полив с фиторегуляторами, органо-минеральными удобрениями, то естькорневая подкормка. Положительным эффектом будет являться наличие небольших листочков.



Следят за состоянием живой изгороди и другими растениями коммунальщики. Поливают дважды в день, а еще удобряют.

Асем Айтулова — пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:



-В прошлом году живая изгородь была высажена в Береке, на улице Набережной. Со стороны жителей тоже были негодования, возмущения о том, что живая изгородь не принялась. Но, в этом году можно заметить, что на тех участках живая изгородь принялась, и она вся зелёная.



Всего этой весной на городских улицах высадили 16 тысяч погонных метров живой изгороди и 1200 деревьев.

Алишер Ашимов