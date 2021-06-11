Кому противопоказана вакцина от COVID-19?

Здравоохранение

23:50 11 Июня 2021


-Уже в семье двое поставили. Первый этап прошли. Чувствуют себя хорошо.
-Это зависит от здоровья человека. Насколько оно у него крепкое.Это как бы защита, но я не знаю, насколько.
-Моя невестка и сын поставили вакцину. А у меня медотвод- аллергия на лекарства. После начинается удушье.

Аллергия — одна из первых в списке противопоказаний. Те, кто страдает этим заболеванием, о возможных реакциях знают. С особой осторожностью нужно отнестись и людям, у кого уже раньше случался анафилактический шок. Не положена вакцинация и заболевшим ОРВИ. Сделать укол им могут только после того, как они побороли инфекцию. Не станут врачи прививать и тех, кто делал какую-либо другую прививку позднее, чем 30 дней назад.

Ульбасым Кажахметова , заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №1 :
— Мы не вакцинируем детей до 18 лет, беременных и кормящих женщин, людей с аллергическими реакциями и хроническими заболеваниями. С давлением прививаются,если только на момент прививки оно стабильное.

Поэтому перед тем, как идти за дозой вакцины, лучше измерить давление дома.
В инструкции к препарату прописан пункт и про гиперчувствительность к какому-либо компоненту антигена. Если имеется подобное, ставить укол врачи не осмелятся. Всего в области работает более 100 пунктов вакцинации, действуют и мобильные бригады.

Жанель Бисенбаева

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