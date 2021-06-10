В летнем оздоровительном лагере «Берёзка» стартовал первый сезон

Место встречи традиционное — старый парк. Отсюда ребята отправляются на долгожданный отдых. Пока девчонки и мальчишки знакомятся друг с другом, родители записывают их в отряды. Те, кто отправляет своих детей в лагерь не в первый раз, более спокойны. Новички, конечно, волнуются.

—Дочери 9 лет. В лагерь едет впервые. Мы надеемся, что ей понравится. Дочка ждала этой поездки, но, я немного волнуюсь, конечно же. Однако, уверена, что её ждут только хорошие впечатления.

—Сын немного волнуется, ну потому что в первый раз. А так, я думаю по приезду будет рад новым знакомствам, впечатлениям. Я думаю, сезон для детей 8-ми лет на 10 дней как раз подходящий.



Инструктаж проведен, документы поверены. Можно отправляться в путь.

Дети в предвкушении яркого и незабываемого отдыха. За пару часов в лагере многие уже успели адаптироваться. Многие и вовсе сразу почувствовали себя , как дома. София Остринская в «Берёзку» ездит ежегодно. Только прошлым летом не смогла. Пандемия внесла коррективы.



София Остринская:

—В прошлом году лагерь был закрыт, и я не смогла сюда приехать. Уже скучала по этой атмосфере, потому что здесь очень всё красиво, удобно, хорошие воспоминания. Самый лучший лагерь и мне здесь очень нравится.

Доволен всем и 10-летний Бекжигит Кемел.



Бекжигит Кемел:

—За час я уже очень много друзей встретил. Здесь очень классно. Природа красивая. Еще вкусно кормят здесь.

Вкусно кормят, проводят игры и различные тематические мероприятия. В первом сезоне они направлены на патриотическое воспитание. Досугом ребят будут заниматься 7 вожатых.



Зарина Талхадова, старшая вожатая детского оздоровительного лагеря «Берёзка»:



—Будут проходить выборы президента лагеря, также министра. Также у нас есть конкурсный день, где будут проходить разные ярмарки, рекорды Гинесса. У нас также будет день государственного языка.

В планах также — английский язык, танцы, песни и спортивные состязания. Большое внимание санитарным нормам.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:



—При заезде в лагерь как и для детей, так и для вожатых ПЦР-тест обязателен. Помимо этого комнаты проветривают, регулярно проводят влажную уборку. Предусмотрели и дистанцию между кроватями детей. Если раньше их здесь было 8, то сейчас в два раза меньше.

Лагерь работает в закрытом режиме. Вход родителям запретили, звонки — по графику. Всю информацию можно узнавать в специально созданном чате. Можно даже переписываться с вожатыми. Всего первый сезон в лагере встретили 180 ребят.