Учащиеся художественной школы вышли на пленэр

Анастасия Кузнецова — корреспондент:

—Краски, кисти, мольберты и погруженные в творчество юные художники. Вот уже две недели на местном Арбате рождаются уникальные творения. Здесь собрались ученики художественной школы, чтобы превратить панораму города в личное произведение искусства.

Инна Рипачева, преподаватель художественной школы Дворца школьников:

— Каждое утро жители города, гости города могут видеть детей со стульчиками, большими папками. Зачастую задают вопрос: «Кто вы и откуда?». Мы — художественная школа Дворца школьников и у нас по программе пленэрные занятия. Это занятия, этюды на открытом воздухе при естественном свете. Дети должны набрать впечатлений об окружающем мире, об архитектуре для того, чтобы использовать эти этюды в зимних работах.

Сейчас на занятии учащиеся 1-3 классов. Для первоклассников сегодня особенно волнительный день. Ведь это их первый пленэр, и уже завтра папки с работами юных художников отправят на проверку. Ну а пока ребята делятся своими впечатлениями.

Маргарита Акопян:

—Я с ранних лет любила рисовать и попросила свою маму записать меня в художественную школу, и в 0 классе я пошла в нее. Теперь я уже в 1 классе и мне до сих пор это нравится и продолжаю ходить дальше. Мне больше нравится рисовать здесь. Свежий воздух, легче рисовать, легче дышать, и вдохновляет природа.

Зарина Самадова:



— Я уже второй год хожу на пленэр. На пленэре мы рисуем все, что вокруг, запоминаем формы и потом весь год рисуем это в самой школе. Я хочу закончить худшколу с отметками 4-5. Мне нравится рисовать, я хочу развивать свои таланты.





Такое стремление запечатлеть жизнь в бессметные картины выливается в награды и победы. Буквально сегодня юные художники готовят свои работы, чтобы вновь одержать победу на конкурсе.

Инна Рипачева, преподаватель художественной школы Дворца школьников:



— Наши детки очень много побеждают. И буквально сегодня утром мы отбирали работы для конкурса «Арт — палитра дружбы». Это история. Дети запечатлевают уголки нашего города, потому что зачастую достаем свои работы и видим, что этого дома уже нет, этого фонтана уже нет.

Анастасия Кузнецова