Спасатели провели рейд по местам массового купания



Несмотря на то, что 35-градусная жара в регионе отступила, на пляже озера Пёстрого немало народа. В основном гуляют вдоль берега. Есть и те, кто решил искупнуться. Спасатели подходят к каждому встречному и вручают информационные листки.

Кирилл Иванников — и.о. начальника управления гражданской обороны ДЧС СКО:

—Разъясняем населению основные правила безопасности на водоёмах, правила поведения. О том, где необходимо купаться, что с собой необходимо иметь, то есть основные нормы. Основная цель — не напугать людей, а предупредить. Нашим североказахстанцам необходимо принять все рекомендации спасателей, купаться только в положенных местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, быть бдительным, следить за своими детьми, не нырять в непроверенные места. Ну, и в конце концов не загрязнять водоем.

Об опасности на воде горожане знают, правил придерживаются, стараются не оставлять детей без присмотра.



— За детьми мы смотрим, присматриваем. Только к воде подойти и все, потому что еще холодно. Дети просятся купаться, но объясняем, что пока рановато, купаться как бы нельзя. И правила безопасности знаем, и листовки читаем.

—Всегда под присмотром они, одних мы их не отпускаем никуда абсолютно. У нас и дома во дворе далеко не уходят никуда. О безопасности, чтобы только возле берега, по пояс зашли и достаточно.

— Ребенка я всегда держу под своим присмотром, всегда с ней рядом.

Несанкционированным местам для купания — особое внимание. Людей здесь встречается не меньше, а то и больше, чем на официальных пляжах. На озере Чёрном в районе Вороньего острова, где купаться запрещено, мониторинговая группа встретила отдыхающих.

Спасатели провели с ними разъяснительную беседу, раздали листовки и рассказали, что именно в таких местах и случаются трагедии на воде.

Гюзель Закария — корреспондент:

—Особую опасность представляют несанкционированные пляжи на реке Есиль. Здесь очень сильное течение. Но ни оно, ни предупреждения спасателей отдыхающих не останавливают.

Как правило, рассказывают ЧС-ники, в жару погоду вдоль береговой линии здесь яболоку негде упасть. Сегодня погода не располагет особо для купания. За отдых в неположенном месте гражданам выписывается предупреждение, а за распитие алкогольных напитков — штраф в размере 5 МРП.

Азамат Жамуков — старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО:

—С начала купального сезона в текущем году к административной ответственности привлечено 65 граждан. По статье 364 -это купание в неустановленных местах. Санкция по данной статье предусматривает предупреждение на физических и юридических лиц. По статье 440 за распитие спиртных напитков или появление в общественном месте в нетрезвом состоянии привлечено 17 граждан. С начала купального сезона в текущем году совместно с сотрудниками ДЧС проведено свыше 700 рейдовых мероприятий.

Всего в регионе 58 официальных мест предназначенных для купания. Они находятся на 12 озёрах области и реке Есиль. Остальные водоемы являются запрещенными. Определить такое место можно по табличкам, по отсутствию спасательной вышки и береговой линии.

Гюзель Закария