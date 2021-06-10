Недочеты в распределении госжилья обсудили на сессии гормаслихата

В Петропавловске прошла сессия городского маслихата, где в очередной раз говорили об итогах работы за 2020-й год. К ним вернулись не зря. Наряду с положительной динамикой развития города депутаты рассказали и о выявленных финансовых нарушениях.

Недочёты в основном связаны с распределением госжилья. Оказалось, что заветные ключи от квартир не получили 13 детей-сирот. По установленному нормативу законодательства процент предоставленного жилья ребятам, оставшимся без попечения родителей, не должен быть меньше 20-ти. В 2020-ом работу выполнили лишь на 15%. Приватизация государственного жилья тоже шла неправильно. За неоплату более 6 месяцев подряд североказахстанцам не направляли уведомления и не принимали каких-либо мер к расторжению 11 договоров. Аналогичная ситуация и в арендной плате. Здесь члены областной ревизионной комиссии установили задолженность на сумму более 8,5 млн тенге. Всего специалисты выявили нарушений почти на 32 млн тенге, из них в бюджет города поступило чуть больше половины. Акимату города и администраторам бюджетных программ ревизионная комиссия дала рекомендации по эффективному использованию государственных средств.





Марат Ебжанов, член ревизионной комиссии по СКО:

—При формировании доходов бюджета обеспечить качественное планирование налоговых поступлений с учетом налообладательной базы, не допускать снижение уровня поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет. Повысить качество управления бюджетными средствами, в том числе проводить работу по снижении дебиторской и кредиторской задолженности городского бюджета.



Жанель Бисенбаева