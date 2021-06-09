Жителям Берёзовки негде пасти скот

Жители с. Берёзовки Кызылжарского района уже не знают, к кому обратиться с довольно острой проблемой. Им негде пасти скот. Единственная «роскошь» — вот этот участок, с одной стороны которого военный полигон, с другой -вспаханные поля. Сельчане в безвыходном положении. Домашнее поголовье для них -основной источник дохода. Неоднократно обращалась в районный акимат. А воз и ныне там.

Максим Ищук — житель с. Берёзовки, Кызылжарский район:



— Мы уже третью неделю, вот уже четвертая началась, звоним, и нас не могут до сих пор принять. Скотину пасти нам негде. Скотина голодная. Я вот сам с города переехал сюда, территорию взял, начал развивать хозяйство. А развивать как его дальше , если я буду вкладывать? Те же субсидии брать, кредиты оформлять, пасти то негде. Сейчас вот у меня 25 голов баранов, взял в прошлом году, начал по-тихоньку развивать. Мне пришлось, потому что здесь пасти негде, пришлось увезти в Мамлютский район.



В деревне порядка 150 домов. Раньше в каждом дворе насчитывалось по несколько коров. У Александра Бушкова их было 12, сейчас в три раза меньше.

Александр Бушков — житель с. Берёзовки, Кызылжарский район:

-Сначала все началось по чуть-чуть, по чуть-чуть. Лошадей вывели люди. И это не только у меня, у многих это так было. Раньше 200 голов было, просто выгоняли местный скот, не считая молодняка.

Скот ослабленный, начал болеть, поскольку не получает необходимый рацион питания. На территорию пашни заходить нельзя, военного полигона- тоже. Поэтому табун крутится вокруг этого маленького пастбища, где из травы осталась только полынь.Чтобы добраться до котлована, стадо приходится перегонять в обход полигона. За последние годы в селе осталось всего 37 буренок.

Берик Укубасов — пастух:

-Ну, нам деваться больше некуда, только и крутимся здесь. Кругом засеяно. С той стороны пшеница. Здесь сенокосные были, можно было пасти, но вот вспахали. А вдоль Ишима вообще не пускают. Не прогнать.

Чтобы найти ответ на главный вопрос сельчан, мы обратились к акиму сельского округа.

Омир Нугуманов — аким Рощинского сельского округа, Кызылжарский район :

— Соответствующие бумаги мы направили, в принципе. Ждем ответа. Соответственно,именно кто занимается, кому принадлежит эта земля пастбищная, этому предпринимателю направили письмо, что не хватает пастбищных мест для местных жителей, вернее для поймы. Пастбищные места для скота есть, но там поить негде. Этот вопрос актуально стоит.



В отделе земельных отношений Кызылжарского района о проблеме знают, пытаются решить. Но, специалист внятного ответа не дала, на новом рабочем месте она всего три дня. Нужно время разобраться в ситуации.

Возмущенные собрались на центральной улице в надежде быть услышанными. Помимо нехватки пастбищных угодий в селе есть ряд и других проблем. По словам сельчан, у них нет стабильной сотовой связи, питьевой воды и автобусного маршрута. Дороги также оставляют желать лучшего, которые, к слову, люди всю зиму расчищали самостоятельно.

—Связи у нас нет. 21 век на дворе, интернета нет. Наши дети его не видят. У кого-то школа, взрослым что-то надо напечатать отправить! 21 век!

— Мы ждали, думали, что будет асфальт, не дождались. Щебень весь вот он, видите, валяется. 04:28 — мы даже элементарно не можем с Kaspi GOLD перевести денег, едем на дорогу, где остановка, на трассу. Там оплачиваем и назад.



Для решения всех этих вопросов аким сельского округа отправил запросы в соответствующие органы и вместе с жителями ждет ответа…