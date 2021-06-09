В Есильском районе на реке Есиль унесло течением 8-летнюю девочку

Правоохранительные органы, Общество

18:41 9 Июня 2021

Ушла купаться с двоюродным братом и не вернулась. В селе Покровке Есильского района унесло течением 8-милетнюю девочку. По информации спасателей и полицейских, ЧП произошло во вторник, 8 июня.

За помощью в полицию обратилась бабушка девочки. Ближе к вечеру внучка не пришла домой. Как выяснилось позже, она вместе со своим двоюродным братом была на речке. Позже мальчик не сразу смог рассказать о случившемся. К поискам незамедлительно приступили водолазы. Продолжились они и на следующий день. На месте случившегося работают ЧС-ники и полицейские района. В поисках задействованы 19 человек, 5 единиц техники и несколько плавательных средств. К этому часу это пока вся информация.

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