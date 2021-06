О решении проблем с водоснабжением рассказал аким Жамбылского района

Мясо, молоко, яйца и все это в избытке. В Жамбылском районе производство продуктов питания растет с каждым годом. В ближайшее время благодаря четырем крупным проектам, реализация которых начнется в 2021-м, в этом направлении должен произойти большой скачок. Марат Ескендиров, аким Жамбылского района: — Строительство молочно-товарной фермы на 600 голов ИП «Алисарай» в с.Жамбыл. Также этом году будет построена овцеферма на 2000 голов племенной породы в ТОО «Екпин 2002» в с. Благовещенке, первая партия в количестве 800 голов прибудет к концу июня, остальные в октябре т.г. В планах открытие племенного репродуктора на 780 голов ТОО «Атамекен Агро» в с. Карагаш и откормочной площадки на 1000 голов в ТОО «КайнарбекАта» в с. Орталыке. Планы хорошие и перспективные. Но, перейдем к вопросам насущным. Тем, что особенно волнуют жамбылцев. Как и другие сельчане, они мечтают о хороших дорогах. В 2020 за счет увеличения финансирования на их ремонт 100 проблемных километров подлатали. Вошли сюда не только районные, но и областные, а также республиканские дороги. По внутрипоселковым тоже произошли определенные положительные сдвиги. В порядок приведут 84 км дорог. На это направят почти 3 млрд тг.

Марат Ескендиров, аким Жамбылского района:



— Самый больной вопрос у нас в районе — это водоснабжение. У нас в Жамбылском районе централизованным водоснабжением обеспечено 35 населенных пунктов из 48 или 72,9% . В 2020 году проведены работы по укладке 2-х участков водопровода и установлено 6 водопроводных колонок в с.Пресновке стоимостью 10 млн 984 тыс.тенге. В селе Троицком проложено 4,9 км разводящих сетей, установлено 10 водоразборных колонок, общая сметная стоимость 26 млн 802 тыс. тенге.

Долгожданного решения наболевшего водного вопроса очень ждут жители Троицкого, Орталыка, Архангелки и Сенжарки. Закрыть его должны были в 2020, позже сроки сдвинулись на июль этого года. О проблемах с живительной влагой скоро забудут в Узынколе и Айымжане.

Дарья Пышмынцева