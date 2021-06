30-квартирный дом для очередников строят в г.Мамлютке

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

В Мамлютке это будет второй такой дом. Первый 18-квартирный возвели несколько лет назад. Эту двухэтажку начали строить в апреле. Подрядчики работают достаточно размеренно, при этом от графика не отстают. Уже в декабре объект сдадут в эксплуатацию. Стоимость проекта — 375 млн тг.

Серик Бакеев, аким г.Мамлютки:

-Учителя, медицинские работники, многодетные матери, дети -сироты получат квартиру в этом доме. В большей степени у нас стоят на очереди дети -сироты, те, которые находятся у нас в детских домах. Здесь работают и нуждаются в жилье. Они в больше степени будут им обеспечены.



Компания использует отечественные материалы. Большую их часть привезли из Павлодара. На объекте посменно трудятся 18 человек. Гул строительной техники здесь не утихает. По соседству картина совсем иная. Эти старенькие двухэтажки выглядят заброшенно и мрачно.

Серик Бакеев, аким г.Мамлютки:



— Разработана сегодня программа по модернизации объектов многоквартирных жилых домов. На сегодня мы оформляем технические паспорта, госакты, находим всех владельцев и оформляем ОСИ. В этом году мы через юстицию оформили правила единого содержания и облика многоквартирных жилых домов. Согласно правил, мы можем через местный бюджет сделать капитальный ремонт крыши и фасада.



Желающих приобрести квартиру в таких домах, в порядок приведут 4 из них, станет гораздо больше. К слову, резко они опустели сразу после развала Советского союза. Центральное отопление отключили, жильцы, у кого была возможность, съехали. А те, кто остались, пустующие площади приспособили под свои нужды.

Дарья Пышмынцева