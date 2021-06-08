Гиревики СК достойно выступили на чемпионате страны в Щучинске

Спорт

20:32 8 Июня 2021

Сила, мощь и выносливость. Североказахстанские гиревики достойно выступили на чемпионате страны, который проходил в Щучинске с 4 по 6 июня.

Нашу сборную представляли 30 спортсменов. На родину они вернулись сразу с 20 наградами. В двоеборье мужчины завоевали четыре золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали. Женщины тоже пополнили областную копилку достижений и заняли 3 первых, 2 вторых и столько же третьих мест. Сейчас гиревики готовятся к чемпионату миру, который состоится в октябре в Венгрии.

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