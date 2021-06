50 случаев возгорания тополиного пуха зарегистрировали за два дня в СКО

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

Мебель, стены, техника — буквально всё окутало тёмной сажей. От личных вещей хозяина дома и вовсе ничего не осталось. Таковы последствия пожара, произошедшего в городе Булаево района им. М.Жумабаева. Здесь пламя охватило жилой дом, в котором находился 49-летний мужчина. Жертвой страшного пожара, к сожалению, стал и он сам. Стоит отметить, что с этого адреса тревожный сигнал на пульт ЧС-ников поступил не первый раз.



Дмитрий Растихин- руководитель отдела ДЧС СКО:



-В этом доме 26 мая уже происходил пожар. Житель уже был привлечен к административной ответственности. И как показывает практика, пренебрежение простых правил приводит к таким последствиям. 03.20 Повторная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Малокалорийный источник — непотушенная сигарета.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:



-Еще одним источником пожаров с наступлением жары является тополиный пух. Его еще также называют белым порохом. Легко воспламеняется от любой искры. Поджигание природного материала — излюбленная забава детей, после которой нередко приходится вызывать пожарных.

Вызывать их приходилось за последние два дня 50 раз! Встречались случаи, когда пламя тополиного пуха переходило на различные постройки. Так «летний снегопад» стал причиной пожара в областном центре по адресу: улица 314-й стрелковой дивизии, 170. Здесь на территории частного подворья горела хозпостройка. Еще один случай произошёл по адресу: Ахременко, 5 — загорелся гараж. В обоих случаях обошлось без жертв.

Дмитрий Растихин — руководитель отдела ДЧС СКО:



-В первую очередь, хотелось бы обратиться к родителям. Сейчас каникулы. У детей шалость появилась такая. В этой связи прошу родителей провести беседы о недопущении поджигании тополиного пуха.



Родители, которых нам удалось опросить, утверждают, что подобные беседы проводят. А дети говорят, что об опасных последствиях такой забавы знают.





-Мне родители сказали, что тополиный пух нельзя поджигать. Потому что будут огромные пожары»

-За ребятишками не уследишь. Где-то подожгли, он же быстро возгорается. Я своему внуку всегда говорю, что вот дождь будет и тогда не будет пуха.

Дождь или просто поливка тополиного пуха не всегда уменьшит риски возгораний, говорят ЧС-ники. Природный материал также быстро засыхает. Потому просят как можно чаще убирать его со своих участков.

Жанель Бисенбаева