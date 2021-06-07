Что изменится в Петропавловске в 2021 году?





Брифинг с участием Булата Жумабекова стал самым популярным. Во время прямого эфира его посмотрели не меньше 80 человек. Акимы районов, которые отчитывались ранее, были менее востребованы. На итогах прошлого года градоначальник внимание акцентировать не стал. Что логично, на дворе всё-таки уже июнь. Лучше остановиться на текущих планах и задачах. На 50 строительных площадках Петропавловска будет кипеть работа. К концу года сдадут 28 домов или 210 тысяч квадратных метров.



Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:



— Говоря о строительстве, нельзя не сказать о реализации 2 проектов в микрорайонах «Солнечный» и «Южный». Деньги из республиканского бюджета выделены именно для очередников. Мы предполагаем в «Солнечном» увеличить количество участков, которые мы можем предоставить и которые будут обеспечены всей инфраструктурой. Это 2 тысячи участков и в мкр.»Южный» более 900.



Параллельно с этим в городе большую работу проводят по изъятию участков. Большинство незаконно предоставленных земель выдавали в 2003-2006 годах. Во дворах, на тротуаре или дороге, даже вдоль береговой зоны некоторые умудрились отхватить «кусочек». С 2019 года проверили и направили на изъятие 316 участков. 75 из них вернули в госсобственность. Незаконно заняли участки и некоторые владельцы гаражей. Когда в прошлом году провели ревизию, выявили свыше 1400 самовольно установленных металлических гаражей. Чуть больше 250 демонтировали в прошлом году. Ещё 121 — в текущем. Для них подготовили площадку по улице Промышленной. Провели ревизию и дачных участков.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Не секрет, что в прошлом году стали популярны дачи. Многие начали возвращать дачи. Чтобы предотвратить возможные спекуляции, мы начали проводить ревизию. За 5 месяцев текущего года выявлено 176 земельных участков, из которых 125 поставлены на учет как бесхозяйственное имущество. Когда они вернутся, мы разместим на сайте, и каждый желающий может найти и оформить эти земли.



Изменили подход к благоустройству дворов. Теперь подрядчики «заходить» будут комплексно. Не так, что асфальтирование в один год, ливневая канализация на следующий. Сразу учтут все нюансы, в том числе парковки, спил аварийных деревьев, детские и спортивные площадки, мусорные контейнеры. В этом году заасфальтируют дороги в 60 дворах. Улучшится покрытие и на некоторых улицах города.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Средним ремонтом будет охвачена ул. Валиханова от Чкалова до Мусрепова. Там, где новые дома строятся. Она будет модернизирована с учётом того, что плотность населения увеличится и нагрузка возрастет. И улица Жумабаева от Пионерской до Чкалова будет порядка 900 м.



Она будет расширена засчёт снесенных домов. Реконструируют участок по Горького от Сутюшева до Петрова. Не меньше ста улиц частного сектора покроют щебёнкой. В основном это дороги Подгоры, Рабочего поселка, Береке и 11 дачных сообществ. И ездить по отремонтированным улицам петропавловцы скоро смогут на новых автобусах, которых в нашем городе уже заждались. Сотня «Yotong-ов» прибудет в июле и августе, говорит градоначальник.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:



— Часть из них 8,5 м длиной, часть более 10 м. Для того, чтобы они вписывались в наши маршруты, мы выделили средства, чтобы улицы модернизировать. Особенно повороты, разъезды, карманы.



А пока ждали автобусы, утверждали список 12 льготных категорий граждан. Туда вошли 9,5 тысяч человек, для которых проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Прием заявок на специальные карты начался 1 июня. В центр занятости пока обратились около 1400 человек. Проводят работу и с перевозчиками, работой которых недовольны горожане. Так по 14-ому договор с предпринимателем расторгли после вручения 3 уведомлений. Получили их и перевозчики маршрутов №24 и 2. От их услуг город тоже скоро откажется.



Айгерим Мукашева