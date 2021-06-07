В областном театре драмы им. Н.Погодина состоялась премьера молодежной студии «Тишина закулисья»

Ожесточенные политические баталии, предвыборная кампания с агитацией «за и против». Нет, это не выборы в президенты. Это игра словами и моралью с одной единственной целью: выжить.

После кораблекрушения трое мужчин спасаются на плоту — они дрейфуют в открытом море. Вскоре запасы еды и воды иссякают. Трагедию выбора пытались показать молодые актеры театра. Роль противного и злого персонажа исполнил 16-тилетний Кирилл Лысенко. Актерскую студию посещает больше года. Этот вечер для него дебютный. Непросто ему было вжиться в роль.



Кирилл Лысенко — актер:



— Занимаюсь я не так давно и поэтому встречался с большим количеством трудностей. Особенно, с речью, с ее постановкой, но все получилось нормально. Хорошо даже, считаю. Для дебюта, в принципе все всем довольны.



Доволен работой и режиссер-постановщик. До премьеры на большой сцене молодежная студия «Тишина закулисья» провела 8 поэтических программ. На подготовку к представлению потребовалось порядка 2 месяцев.



Ринат Исмаилов — режиссер:



-Для актеров, для ребят очень тяжелая задача была. Максимально, скажем так, у них нет ни реквизита, ни декораций. Они ограничены узким пространством, пространством плота. И вот на нем они должны проживать весь спектакль.

Среди зрителей и старшее, и младшее поколение. Смысл постановки каждый понял по-разному. «Одним словом: эффектно», — говорят зрители.



-Главную роль играет мой внук. Как я могу равнодушно относиться к этому спектаклю? В восторге. Режиссер мне кажется, полностью собрал. Все, что надо скомпоновал.

— Нам очень приятно было увидеть нашего ученика на этой сцене. И вообще, спектакль оказался не только очень интересным, но и гораздо сложнее и глубже чем я ожидала. Все-таки юношеское творчество.

—В театре Погодина давно уже не был. Тут решил посетить спектакль, также посмотреть на обстановку. Также спектакль современный такой. Есть над чем задуматься. Больше сказать нечего. До сих пор под впечатлением.



Сделать правильный шаг. Оставаться человеком в любой ситуации. Находить грань между черным и белым. Таков посыл этой пьесы.

Гюзель Закария