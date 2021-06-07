В СКО завершилась посевная кампания

Напомню, что общая посевная площадь по области составляет чуть больше 4 млн га. Большую часть из них, а именно 3 млн, заняли зерновые и зернобобовые культуры, масличные — свыше 900 тыс. га, картофель — порядка 32 тыс. га, другие овощи — почти 6 тысяч. Кроме того, по данным управления сельского хозяйства, местные аграрии приобрели более 142 тыс. тонн минеральных удобрений. Из них в почву внесли порядка 101 тыс. тонн на площади свыше 1,5 млн га. Аналогичная работа будет продолжена в летний и осенний периоды. Всего в этом агросезоне планируется внесение минеральных удобрений в объеме 160 тыс. тонн на площади 2,5 млн га.

Дарья Пышмынцева