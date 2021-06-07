В Петропавловске начал работу социальный центр поддержки семей «Бакытты отбасы»

Дети/молодежь

21:06 7 Июня 2021

Несмотря на то, что центр открылся недавно, звонки от североказахстанцев поступают довольно часто. Послушают, проконсультируют и укажут на дальнейшие действия. Ответы на волнующие вопросы здесь можно получить и на месте. Сегодня на приём пришла Алтынгуль Жакупова.

Алтынгуль Жакупова, жительница г. Петропавловска:


-Очень хорошо встретили, проконсультировали, помогли во многих вопросах, в которых я не могла найти ответы.

Как получить жильё, устроиться на работу, подготовить различные документы. Помогают населению 6 специалистов. Среди них есть юрист и психолог. Также здесь можно получить направления на опредёленные курсы.

Данияр Абуталип, директор центра « Бақытты отбасы»:


— Центр оказывает помощь многодетным , малообеспеченным семьям, а также семьям переселенцев. Это та категория людей, которые обращаются в государственные органы.

От последних «Бакытты отбасы» отличается принципом «одного окна»: от подачи заявления до выдачи результатов решения. Всё можно сделать здесь. Свои двери центр открыл 31 мая. За неделю здесь помогли более 20 североказахстанцам. В скором времени планируют проводить и выездные консультации.


Жанель Бисенбаева

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