Полицейские спасли рыбака

Правоохранительные органы

21:09 7 Июня 2021

Резиновую лодку, которую быстро несло течением в сторону дамбы, заметили в два часа ночи сотрудники управления специализированной службы охраны, которые дежурили на Петропавловском гидроузле. В ней находился мужчина. На крики стражей порядка он не реагировал.

Акылбек Абдильманов — полицейский второго батальона полиции УССО СКО:

-Замечена лодка, которая плывет в сторону дамбы, в ней находился человек. После этого мы приняли решение оповестить все экстренные службы и оповестить дежурного диспетчера.

Счет шел на минуты. После сообщения полицейских диспетчер поднял шандоры. Эти металлические балки позволили задержать чуть не попавшую в водоворот лодку. К этому времени уже подоспели спасатели.

Леонтий Пруделюк – рыбак:

-Сотрудники полиции вовремя заметили, оказали помощь, подняли меня, подняли шлюз, чтобы я туда не переплыл, не перевалился. Все грамотно, профессионально сработали, сделали, за что хочу выразить огромную благодарность, второй день рождения мой.

Операция по спасению рыбака завершилась благополучно. К сожалению, не всегда люди понимают, что нахождение возле гидроузла небезопасно. Полицейские просят жителей и гостей города быть осторожными и не рисковать понапрасну.

 

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