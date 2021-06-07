Алексей Луценко занял второе место в многодневной гонке «Критериум дю Дофине»

Спорт

21:01 7 Июня 2021

 
За два тура до конца нынешнего «Критериума» Алексей Луценко примерил на себе желтую майку. Однако, накануне заключительного отрезка восьмого этапа спортсмен её потерял и занял второе место. Золото велогонщик уступил австралийцу Ричи Порту. Действующий чемпион Казахстана отстал от соперника всего на 17 секунд.

Алексей Луценко — чемпион РК по шоссейным велогонкам:


-Я очень рад оказаться на подиуме. Завершить такую гонку вторым в общем зачете и выиграть один из этапов — это замечательный результат для меня. Сегодняшний этап был очень трудным, и борьба велась до самого финиша, так что я очень рад, что сумел остаться впереди, успешно завершив этот день. Теперь меня ждет небольшой отдых и восстановление перед «Тур де Франс».

Дарья Пышмынцева

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