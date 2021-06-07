350 автомобилей не прошли техосмотр





-Если превышало бы в 1-2, то было бы предупреждение, но у вас превышает на 5, будет штраф в размере 2 МРП, это 5934. В сокращённом порядке, если вы согласны, оплачиваете 1 МРП.

Экологическая безопасность общественного транспорта — одно из главных направлений оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Полицейские вместе с экологами проводят рейды на конечных остановках пассажирского транспорта. Экологическая обстановка оставляет желать лучшего.

Айман Хамзина — руководитель испытательной лаборатории отдела департамента экологии по СКО:



— Были произведены инструментальные замеры 6 автотранспортных средств. На 5 из них были выявлены превышения по дымности, т.е. были произведены замеры у автотранспортных средств, оснащённых дизелем.

Водителей привлекли к административной ответственности. По 334-й статье кодекса об административном правонарушении нарушителям налагается штраф в размере 2 МРП. Это почти 6 тысяч тенге. Для повышения безопасности на дорогах стражи порядка проверяют техническое состояние авто. За три недели техосмотр не прошли почти 350 машин. С начала ОПМ на дорогах СК выявлено более 9 тысяч нарушений.

Алишер Ашимов