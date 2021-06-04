Впервые в РК пройдут выборы сельских акимов

Свыше 14 тысяч обращений от североказахстанцев поступило в общественную приёмную местного филиала партии «Nur Otan». Больше всего вопросов было в сфере ЖКХ. Многие североказахстанцы приходили за консультацией по социальному обеспечению, выделению жилья, трудоустройства. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщила первый заместитель председателя регионального филиала «Nur Otanа». Асем Рахметова рассказала о реализации предвыборных обещаний партии. Во время трансляции поступил вопрос о выборах сельских акимов. Такая практика в нашей стране будет впервые. Раньше главу округов назначало вышестоящее руководство. Теперь же население.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя СКОФ партии «Nur Otan»:



— По СКО выборы пройдут в 71 сельском округе. Из них в 62 у акимов заканчивается срок полномочий. В 9 округах у нас имеются вакансии. Когда объявят выборы, каждая партия сможет выдвинуть своих кандидатов именно в эти сельские округа. Раньше могли на выборы прийти самовыдвиженцы. Теперь нет.

В первичных партийных организациях мы будем готовить своих кандидатов, рассматривать послужные списки и выдвигать самых достойных на выборы.



Айгерим Мукашева