С 1 июля в Казахстане запустят единую ИС «Е-обращение»

Информационную систему «Е-обращение» создали, чтобы максимально упростить общение между гражданами и госорганами. Это гарантия того, что каждое обращение рассмотрят, а просьбу или вопрос человека услышат. За этим, кстати, тоже проконтролируют через информсистему.

Олжас Идрисов, руководитель аппарата акима СКО:

— С мая текущего года в области ведётся активная работа по подключению госорганов к системе «Е-обращение». В рамках данной работы в области охвачено 438 организаций, подключено 14 отделов ЦОНов, на базе которых открыт единый центр приёма обращений граждан «Нәтиже».

Вот как работает система «Е-обращение». Гражданин оставляет на единой платформе своё обращение. Оно автоматически распределяется и отправляется курирующему госоргану. Также система информирует заявителя обо всех этапах, стадиях и сроках рассмотрения. А главное, сохраняет весь путь обращения. Так решатся главные проблемы в общении госорганов и населения. Это формальные отписки, затянувшиеся сроки рассмотрения, бумажная волокита и отсутствие доступных разъяснений.

Асет Турысов, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК:



— Система предназначена, чтобы завтра самой собирать все необходимые данные со всех госорганов и вывести кнопку для гражданина «Я не согласен». Гражданин нажимает кнопку и это автоматом уходим в суд.



Таким образом, человек придёт в суд, где уже есть вся история его обращения. Изменится и подход в работе непосредственно в суде. Раньше 8 из 10 заканчивались тем, что служители Фемиды принимали сторону госорганов. Это изменится, когда вступит в силу новый административный процедурно-процессуальный кодекс.

Асет Турысов, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК:

— Раньше суд требовал от гражданина предоставление всех материалов всех госорганов, чтобы их заполнить и направить материалы дела в суд. Гражданину нужно было бегать по всем инстанциям. Теперь с новым ППК он будет подавать заявление. А суд будет спрашивать с государства предоставить все позиции.

Иначе говоря, если госорган по какой-то причине не смог помочь обратившемуся, то не гражданин доказывает свою правоту, а чиновники должны обосновать, почему человек не получил положенное. В ходе встречи с североказахстанскими чиновниками звучали предложения по усовершенствованию системы. Одно из них касалось запуска единого call-центра, куда бы работники госорганов могли обращаться по техническим вопросам.

Айгерим Мукашева