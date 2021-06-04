Петропавловцы спорят из-за рва на кладбище в Новопавловке

Противостояние почти не на жизнь, а на смерть. С криками и полным нежеланием принимать позиции друг друга. Старое кладбище в Новопавловке за небольшой промежуток времени наделало много шума в социальных сетях. А если быть точнее, глубокий ров рядом с ним. Некоторым дачникам он теперь просто — напросто преграждает путь к их участкам. Наталья Апретова их переживания не разделает и указывает совсем на другие проблемы.

Наталья Апретова, член дачного общества «Мотор-комета»:



— Кладбище — это погост, где захоронены наши предки. В первую очередь, это место памяти, но, никак не бульвар, по которому можно ходить. Есть дороги. Долгий период это кладбище было запущено и производились неконтролируемые захоронения, огромное количество мусора, от которого страдают дачные участки вокруг. Мусор летит на эти дачные участки.



В соседстве с бомжами и любителями поживиться металлом женщина тоже не видит ничего хорошего. Теперь людям с корыстными намерениями попасть на кладбище будет сложно. Ведь вход сейчас один — центральный. А там охрана.

Виталий Никитин, начальник службы безопасности ТОО «Петро-спецобслуживание»:

— Мы взаимодействуем с полицией г.Петропавловска. Совместно мы разработали план по установке камер видеонаблюдения, скрытых камер на территории кладбища. С 2017 года кладбище закрыто, но, до нынешнего дня производятся незаконные захоронения на территории кладбища.



Кстати, её некоторые дачники предпочитают использовать рационально. Зачем добру пропадать. Здесь «кусочек» кладбища кто-то забрал под мини — участок. Подошли практично.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:



— Начаты работы по выполнению ограждающего санитарного рва глубиной 3 метра. Также с другой стороны забор будет, который два метра. Не раз и на прием акима города обращались граждане, по номеру «109» часто поступают звонки.



Только теперь в справочной службе люди все чаще интересуются, зачем на кладбище в Новопавловке сделали ров. Ответов больше, чем вопросов. Полностью место для погребения умерших планируют оградить к концу июля.

Дарья Пышмынцева