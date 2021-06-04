Марш с государственными символами прошел в Петропавловске

А рабочий день полицейских сегодня открыла знамённая группа. Марш с государственными символами — гербом и флагом перед зданием департамента полиции — неизменная часть праздника. Духовой оркестр исполнил гимн Республики Казахстан. В праздничный день пять офицеров получили очередные специальные звания майоров и подполковников. Трое молодых сотрудников получили первые специальные звания лейтенантов полиции. Четверым выпускникам Актюбинского юридического института МВД РК им. М.Букенбаева начальник ДП СКО, генерал-майор полиции Марат Тулебаев вручил первые служебные удостоверения. В поздравлении он отметил, что для каждого полицейского День государственных символов — особый праздник. Ведь именно под звуки гимна служители правопорядка присягают на верность служения государству и обществу.

Мадина Женисова — участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних УП г. Петропавловска:

—Сегодня я получила своё первое служебное удостоверение , также получила звание лейтенанта полиции. Назначена на должность участкового инспектора полиции по делам несовершеннолетних. Буду носить с гордостью и достоинством данное звание. Служу Республике Казахстан.