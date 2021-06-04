Как в Петропавловске травят комаров

Первые в очереди на дезинсекцию — территории культурно-массового отдыха. Специалисты, вооружившись необходимым инвентарём, начали обработку Парка Победы. Распыляют профессиональное средство под названием «Шквал». Действует препарат около 2 месяцев.

АНАРБЕК ЖАНАБАЕВ, ДЕЗИНСЕКТОР:



Обрабатывают участки обычно в безлюдное время — рано утром или вечером. Всего охватят 200 гектаров.

АСЕМ АЙТУЛОВА, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ОТДЕЛА ЖКХ, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОДОРОГ Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА:



Следующие участки обработки — городской парк и территория областного русского драматического театра им. Николая Погодина. На дезинсекционные работы из бюджета выделили 2 млн тенге.