Аким Тайыншинского района рассказал об итогах 2020 года

2020-ый год для тайыншинцев стал испытанием. Работать в полную силу мешали то пандемия, то непростые погодные условия. В социально-экономическом развитии район по-прежнему делает ставку на сельское хозяйство. В растениеводстве только техники и оборудования закупили на 10 млрд тенге, внесли около 6 тысяч тонн минеральных удобрений. Как результат -собрали почти 470 тысяч тонн зерновых и 175 тысяч тонн мАсличных. Наращивают темпы в животноводстве. В районе сейчас 7 МТФ. В этом году приступят к строительству ещё одной.

Руслан Анбаев — аким Тайыншинского района:

— Наблюдается позитивная тенденция роста поголовья всех видов скота, птицы и производства сельскохозяйственной продукции. За 4 месяца реализовано 5,5 тысяч тонн скота и птицы на убой, надоено 15 тыся тонн молока. В районе действует 7 племенных хозяйств-репродукторов КРС.



Большое внимание — инфраструктуре. В текущем году отремонтируют пять дорог районного значения. На это уйдет 700 млн тенге. По линии благоустройства в населенных пунктах установят детские, спортивные площадки, проведут уличное освещение и снесут бесхозные объекты. Выше стал уровень занятости населения.



Руслан Анбаев — аким Тайыншинского района:

— Количество безработных граждан составляет 351 человек. В рамках государственной программы в район прибыли 12 семей в количестве 40 человек. Семьи переселились из четырёх регионов страны. На их переезд выплачены субсидии. В этом году, как вы знаете, будет увеличиваться размер.



Большое внимание местные власти уделяют образованию и здравоохранению. Ежегодно обновляется материально-техническая база объектов, проводят капитальные ремонты. Планы большие, работы предстоит еще много, подытожил аким района.

Алишер Ашимов