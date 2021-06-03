Велогонщик Алексей Луценко выиграл «Критериум Дофине»

Спорт

20:54 3 Июня 2021

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Триумф североказахстанского велогонщика. Алексей Луценко стал победителем гонки на 4-ом этапе французской многодневки «Критериум Дофине».

В турнире спортсменам предстояло преодолеть свыше 16 км. Лидер сборной страны гоночную трассу проехал с лучшим временем — за 21 минуту и 36 секунд. На 8 секунд позже финишировал спортсмен из той же команды, которую представлял наш земляк. Теперь Алексею предстоит защитить честь страны на летних Олимпийских играх в Токио. Пройдут они с 23 июля по 8 августа.

Жанель Бисенбаева

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