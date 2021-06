Велогонщик Алексей Луценко выиграл «Критериум Дофине»

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

Триумф североказахстанского велогонщика. Алексей Луценко стал победителем гонки на 4-ом этапе французской многодневки «Критериум Дофине».

В турнире спортсменам предстояло преодолеть свыше 16 км. Лидер сборной страны гоночную трассу проехал с лучшим временем — за 21 минуту и 36 секунд. На 8 секунд позже финишировал спортсмен из той же команды, которую представлял наш земляк. Теперь Алексею предстоит защитить честь страны на летних Олимпийских играх в Токио. Пройдут они с 23 июля по 8 августа.

Жанель Бисенбаева