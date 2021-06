В Петропавловске в этом году отсыпят щебнем 100 дорог

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

Лидия Волкова проживает по адресу 4-ый проезд Григория Михеева 30 лет. «Плохие дороги — дело обыденное. Ремонта здесь не было никогда», — признается женщина. В последние годы вообще нельзя было ни проехать, ни пройти. Жители домов взяли ситуацию в свои руки. Написали заявление в городской акимат и встали в очередь.

Лидия Волкова — жительница г. Петропавловска:

— Наша улица была очень грязной. Мы пробовали сами ее засыпать, но все равно ничего не получалось. В феврале этого года я пошла в акимат и написала заявление. Очень культурно меня приняли. Приняли заявление. Сказали, в мае будут рассматривать. И вот нам засыпали дорогу. Мы очень довольны.



Дорогу протяженностью в 1 километр прощебеновали за два дня. Коммунальщики задействовали 5 единиц техники. На данный момент работы уже окончены.

Асем Айтулова — пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:

— Нужно отметить, что все работы выполняются по заявлениям жителей. А также после встреч с населением акима города Булата Жумабекова. Чтобы написать заявление на щебенование улиц, нужно будет приехать в в отдел ЖКХ городского акимата и написать заявление.



В этом году, как и в прошлом, планируется охватить 100 улиц в порядке очереди. Стоит отметить, дороги Рабочего посёлка находятся в первых рядах списка.



Диана Салихова