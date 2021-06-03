Лабораторию по выращиванию марихуаны накрыли полицейские СКО

Правоохранительные органы

21:16 3 Июня 2021

Лабораторию по выращиванию каннабиса накрыли североказахстанские полицейские.
Из квартиры 46-летнего петропавловца сотрудники изъяли 20 кустов марихуаны. Их мужчина выращивал в горшках и в тазу. Также на «наркоплантации» полицейские обнаружили фитолампы и даже установку климат-контроля. Со слов подозреваемого, «производство на дому» он организовал для собственного употребления. Согласно заключению экспертизы, образцы являются наркосодержащими растениями рода каннабис. Общая масса с корнями превысила 5,5 кг. Это считается крупной партией. Теперь петропавловцу грозит штраф до 2 тысяч МРП, это свыше 5 млн 800 тысяч тенге. Максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. Всего с начала года полицейские изъяли более 114 кг различных наркотических веществ. Почти 1,5 кг — синтетика.


Айгерим Мукашева

Читайте также

Незарегистрированное ружьё и патроны хранил североказахстанец в спальне под половицей
В СК с рабочей поездкой побывал министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев
В СКО задержали 59-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве жены
Разбой «по горячим следам» раскрыли в Петропавловске
Две страшные аварии с летальным исходом произошли за сутки в регионе
Полицейские задержали подозреваемого в краже
340 гр синтетических наркотиков изъяли у студента
В СКО 15 человек лишили родительских прав
Мужчина выпал из салона автомобиля
Свалку бытовых отходов устроили жители общежития
Полицейские СКО задержали 3 подозреваемых в скотокрадстве
ПДД для владельцев велосипедов, скутеров и электросамокатов разъяснили полицейские