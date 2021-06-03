Лабораторию по выращиванию марихуаны накрыли полицейские СКО

Правоохранительные органы

21:16 3 Июня 2021
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Лабораторию по выращиванию каннабиса накрыли североказахстанские полицейские.
Из квартиры 46-летнего петропавловца сотрудники изъяли 20 кустов марихуаны. Их мужчина выращивал в горшках и в тазу. Также на «наркоплантации» полицейские обнаружили фитолампы и даже установку климат-контроля. Со слов подозреваемого, «производство на дому» он организовал для собственного употребления. Согласно заключению экспертизы, образцы являются наркосодержащими растениями рода каннАбис. Общая масса с корнями превысила 5,5 кг. Это считается крупной партией. Теперь петропавловцу грозит штраф до 2 тысяч МРП, это свыше 5 млн 800 тысяч тенге. Максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. Всего с начала года полицейские изъяли более 114 кг различных наркотических веществ. Почти 1,5 кг — синтетика.


Айгерим Мукашева

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