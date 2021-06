550 тысяч кубометров древесины заготовят в СКО

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

Работу на этой деляне начали две недели назад. Бригаде из 6 человек предстоит потрудиться на территории чуть больше гектара. Сложность в том, что под топор идёт массив, который погибает. Конкретно этот участок лесосеки из года в год затапливало грунтовыми водами. Белоствольные в низине практически погибли. Чтобы деревья не пропали понапрасну, их пустят на дрова. Сначала избавились от берёз и осин по краю вымочки, чтобы влага быстрее выпарилась из центра.

Геннадий Бегишев, лесничий Тепловского лесничества:

— Трактором вытаскиваем на площадку, так называемый, верхний склад. Ветки обрубаются, в кучу складываются. После пожароопасного периода они будут сжигаться.У нас по лесничеству на 2021 год заготовлен объём 10 тысяч кубов. Это не только в этом квартале, но и в сторону Омской трассы, около села Шаховское.

У Тепловского лесничества дрова закупают в основном петропавловцы и жители Кызылжарского района. В этом году ценник на кубометр 2 тысячи тенге. Аналогичная вырубка сейчас идёт во всех районах области. Лесничествам предстоит до конца года заготовить 550 тысяч кубов древесины.

Василий Лабанчук, руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— Разрешенный объём, который 550 тысяч кубометров позволит обеспечить всё население. Кроме того, часть объёма идёт на переработку. То есть получение различного пиломатериала, бруса, древесной щепы. Перерабатывается для получения товаров народного потребления.



Отпуском занимается 12 лесных хозяйств и 20 лесопользователей. Североказахстанцам уже продали 55 тысяч кубометров. Это 10% от запланированного на этот год объёма. Ударными темпами заготовка дров пойдёт в период между посевной и сенокосом.

Айгерим Мукашева