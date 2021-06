4 июня — День государственных символов РК

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

Ценить и уважать национальные символы — обязанность каждого казахстанца. Сегодня без главных символов не обходится ни одно важное событие. В них отражена мудрость, дух и быт нашего народа. Например, орнамент на флаге символизирует единство многонационального Казахстана.

Багдат Муканова — руководитель отдела управления внутренней политики СКО:



-Новые государственные символы утвердиил 4 июня 1992 года. Согласно официально утверждённой справке, в центре флага изображены солнце с лучами, а под ним — парящий орёл. Все они -золотого цвета. Сам флаг — голубого. Он означает мир и благополучие нации.

Участники круглого стола рассказали об истории создания государственных символов и фонде нормативных документов. Особое внимание уделили последним изменениям национальных атрибутов.

Азамат Каримов — главный специалист департамента комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК по СКО:

-Национальный стандарт государственного герба РК был принят в 1996 году. В него несколько раз вносились изменения. В 2018 году в СТ РК 989 2014 года внесены шрифтовые изменения надписи наименования страны. Вместо прежнего кириллического надписи «Казахстан» используется надпись на латинице.

4 июня 1992 года — одна из важнейших дат в истории нашей страны. Национальная атрибутика раскрывает всему миру образ суверенного Казахстана и демонстрирует национально-культурную идентичность многонационального народа.

Алишер Ашимов