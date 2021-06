Как пройдёт перепись 2021 года?

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

Национальная перепись 2021-го года — третья в истории независимого Казахстана. От предыдущих она значительно отличается. В этот раз полностью отказались от бумажных носителей. Интервьюеры будут использовать планшеты. Перепись пройдёт в два этапа. Первый — подготовительный стартовал 1 июня и продлится до конца текущего месяца. Интервьюеры обойдут все жилые и нежилые помещения, составят списки, которые и станут базой для второго этапа переписи.



Марал Нуржаупова, руководитель департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по СКО:

— С 1 сентября по 15 октября все жители области могут пройти самоанкетирование на сайте sanaq.gov.kz. Для того, чтобы зарегистрироваться на этом сайте, нужно знать свой ИИН, номер удостоверения или паспорта, мобильный телефон и электронную почту. Плюс в том, что пройти можно как за себя, так и за всех членов своей семьи.



После придет СМС-уведомление на каждого члена семьи, которые необходимо сохранить и предоставить интервьюеру, когда начнётся сплошной обход населения. Если СМС вы не сохранили, анкетирование придётся пройти заново, но уже офлайн. Обход североказахстанцев будет проходить с 1 по 30 октября.



Марал Нуржаупова, руководитель департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по СКО:

-Узнаваемость интервьюера переписи населением будет обеспечена такими атрибутами как: удостоверение, бейджик с удостоверением интервьюера. Там будет ФИО, цветная фотография. Удостоверение на двух языках, с двух сторон будет подпись руководителя департамента и печать. Плюс будет портфель синего цвета с изображением логотипа переписи населения.



Информацию о каждом привлеченном к проведению переписи разместят на сайте департамента. Во втором этапе будут участвовать 742 интервьюера. Каждый из них опросит чуть больше 830 человек. За эту работу оклад составит 104 тысячи тенге. Перепись населения проходит раз в десятилетие и требует огромных финансовых и трудовых затрат. Потому в департаменте статистике призывают североказахстанцев самостоятельно пройти онлайн-анкетирование.

Айгерим Мукашева