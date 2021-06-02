2 км пешком вынуждены проходить дачники посёлка «Заречный» до своих кооперативов

Ольга Еременко вот уже несколько месяцев до своей дачи добирается пешком. Чтобы попасть к своему участку, 66-летней пенсионерке приходится доезжать на другом маршруте, а потом вот по этой дороге идти еще 2 км. Проезжая часть опасна беспрерывным потоком машин и отсутствием тротуаров.

Ольга Еременко, жительница г. Петропавловска:

— Как мы можем ехать? На чём мы можем ехать? Мы идём с 21 маршрута через мост без тротуаров, без знаков, там ни одного знака в Заречке. Машины одна за одной, на такой скорости летят, как — будто их ошпарили. Идёшь и боишься.



С такой ситуацией дачники посёлка «Заречный» столкнулись в этом году. Раньше до своих кооперативов они добиралась на маршруте №2. Сейчас же он курсирует, только ждать автобус горожане вынуждены по несколько часов, а в выходные дни еще дольше.



БЛИЦ:

«Я приезжаю на дачу каждый день. Обязательно во вторник и в четверг. Это поливные дни. Двойка заканчивает свою работу в 19.20. В это время идёт вода, мы никак не можем успеть.

«Такого безобразия, как сейчас, никогда не было. Раньше сын возил, сейчас он в России. Бросать дачи? Простите, город нас не прокормит. »

«Езжу на дачу. Особенно в пятницу, субботу и воскресенье один или два автобуса. Чтобы идти на 6ку, полтора км идти. А мне 70 лет, я не смогу идти. Мне тяжело. Почему не ходит? »

С таким вопросом горожане не раз обращались в городской акимат. Здесь ситуацию комментируют нехваткой водителей. Некоторые из них просто не выходят на маршруты. Ежедневно курсируют только 5 автобусов.



Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:

— Автобус не прорабатывает полностью свой маршрут. На сегодня отделом ЖКХ направлено предписание подрядчику о том, что будет расторгнуто соглашение с ним, сейчас мы ищем альтернативные варианты, как только они будут найдены, контракт расторгнут.



Найдут или нет — никому неизвестно. Пока дачникам и жителям Заречного остаётся только ждать. Они надеются, что альтернативные варианты всё же найдутся, и им не придётся преодолевать такие препятствия.

Жанель Бисенбаева