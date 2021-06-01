В СКО произошло 12 ДТП с участием детей

На одной из центральных улиц города малыши переходят дорогу по пешеходнику с полицейским. Такой урок безопасности останется в памяти будущих школьников, уверены стражи порядка. Соглашаются с ними и дети.



Диана Маликова:

— Нужно переходить дорогу со взрослыми и нужно переходить дорогу на зеленый свет. Посмотрю по сторонам, а то вдруг, если есть машина. Если нет машины, тогда я перейду. Уважаемые детки! Без взрослых нельзя переходить дорогу.

Летом число дорожно-транспортного травматизма среди детей значительно увеличивается. Потому полицейские просят родителей провести со своим чадом разъяснительную беседу.

Азамат Жамуков, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Сегодня, мы с будущими учащимся провели беседы, разъяснили им основные правила дорожного движения, как переходить улицу, как использовать велосипед. То есть надо посмотреть по сторонам, убедиться, пропускают ли Вас транспортное средства, то, что переходить улицу в не положенном месте запрещено. Так же хотелось обратиться к родителям не оставлять своих родителей без присмотра во дворах, не выбегать на проезжую часть, а водителям соблюдать скоростной режим.

С начала года с участием детей произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. Полицейские призывают водителей проявлять бдительность на дорогах, особое внимание уделить велосипедистам и юным участникам дорожного движения.

Айгерим Мукашева