В СКО произошло 12 ДТП с участием детей

Дети/молодежь

21:00 1 Июня 2021

На одной из центральных улиц города малыши переходят дорогу по пешеходнику с полицейским. Такой урок безопасности останется в памяти будущих школьников, уверены стражи порядка. Соглашаются с ними и дети.

Диана Маликова:

 — Нужно переходить дорогу со взрослыми и нужно переходить дорогу на зеленый свет. Посмотрю по сторонам, а то вдруг, если есть машина. Если нет машины, тогда я перейду. Уважаемые детки! Без взрослых нельзя переходить дорогу.

Летом число дорожно-транспортного травматизма среди детей значительно увеличивается. Потому полицейские просят родителей провести со своим чадом разъяснительную беседу.

Азамат Жамуков, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Сегодня,  мы с будущими учащимся провели беседы, разъяснили им основные правила дорожного движения, как переходить улицу, как использовать велосипед. То есть надо посмотреть по сторонам, убедиться, пропускают ли Вас транспортное средства, то, что переходить улицу в не положенном месте запрещено. Так же хотелось обратиться к родителям не оставлять своих родителей без присмотра во дворах, не выбегать на проезжую часть, а водителям соблюдать скоростной режим.

С начала года с участием детей произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. Полицейские призывают водителей проявлять бдительность на дорогах, особое внимание уделить велосипедистам и юным участникам дорожного движения.

 

Айгерим Мукашева

Читайте также

Детская оздоровительная площадка открылась в СШ №17
32 ребенка находятся в отделении травматологии
Детские оздоровительные лагеря готовятся ко встрече своих первых отдыхающих
«Книга. Дети. Молодежь: поиск современных моделей обслуживания»
С начала года в СК зарегистрировано 12 ДТП с участием детей
День открытых дверей провели в виртуальной академии «DARYN.ONLINE»
В казахском театре им. С. Муканова отпраздновали День Защиты детей