В РК будут доступны 4 вакцины от КВИ

COVID-19: Казахстан

21:01 1 Июня 2021

Число выявленных случаев коронавируса за последнюю неделю снизилось с 15 до 12 тысяч, то есть на 21%. А за месяц заболеваемость уменьшилась в 1,6 раза. Занятость инфекционных коек по республике составляет 28%, реанимационных — 24%. За прошедшие сутки в Казахстане 1123 человека получили положительный результат теста на коронавирус. 41 из них — жители СКО. Что касаемо вакцины, в стране 1-ый компонент поставили свыше 2 млн человек. Чуть больше миллиона получили оба компонента.

Алексей Цой, министр здравоохранения РК:

— В прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцины: порядка 330 тысяч первого компонента и 811 тысяч — второго компонента. Дополнительно в июне месяце ожидается поставка порядка 2 млн двойных доз вакцины от КВИ. Сегодня получено 500 тысяч доз вакцин «CoronaVac». Таким образом, в Казахстане будут доступны 4 вакцины.

 

 

Айгерим Мукашева

 

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