День открытых дверей провели в виртуальной академии «DARYN.ONLINE»

Началась пора летних каникул — время развлечений, новых открытий и знакомств. Для тех, кто желает закрепить свои знания по школьным предметам или заново пройти учебный материал, работает виртуальная академия «DARYN ONLINE». В честь праздника организаторы платформы подарили юным пользователям бесплатные занятия на все лето.

Нургуль Булатова — региональный представитель образовательной платформы «DARYN ONLINE» по СКО:

— Наша платформа предполагает, что любой ребенок — одаренный, и он может развивать свои способности с помощью курсов и программ, представленных на нашей платформе. В первую очередь это школьная программа. Как на русском языке, так и на казахском по всем предметам.

В нашей области эта платформа действует с декабря. Сейчас уже около 11 тыс. ребят активно учатся в виртуальной академии. Самая популярная программа — «подготовка к ЕНТ». Юлия Штрак закончила 9 класс. Сейчас ей интересны дополнительные курсы, ведь девушка совсем скоро будет сдавать экзамены.

Юлия Штрак — учащаяся Первого городского общеобразовательного IT лицея:

— Мне хотелось бы узнать подробнее о возможностях этой платформы. Как будут проходить обучение на данной платформе. И просто интересно это мероприятие. Думаю, я буду обучаться на этой платформе. В период дистанционного обучения приходилось прибегать к помощи онлайн — образовательных платформ. Думаю, при появлении «Дарын онлайн» процесс самообразования и дистанционного обучения еще удобнее и комфортнее.

Однако, курсы интересны не только старшеклассникам. Венера Миннемуллина скоро перейдет в пятый класс. В свободное время школьница изучает английский язык. Здесь Венера может научиться свободно говорить на нём.

Венера Миннемуллина — учащаяся СШ №10:

— Хочу участвовать, потому, что я буду знать больше, потому что развивает, будешь умнее, будешь знать больше. Сегодня я планирую погулять, сделать некоторые домашние задания, которые задали на каникулы.

За каждым участником прикреплен свой менеджер для упрощения работы с платформой. А для более юных учеников существует функция «родительский контроль». Если ребенок долго не заходил на занятия, придет оповещение. Совсем скоро на платформе появятся образовательные программы и для студентов. Например, финансовая грамотность или инвестирование.

Диана Салихова