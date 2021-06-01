4 года борются с проблемой водоснабжения жители с. Пресновки Жамбылского района

— Нам приходится воду набирать ночью, чтобы на день у нас было попить и постирать.

Все вёдра, которые есть в доме Аллы Лихачевой, наполнены водой. Тревога, что краны могут в какой-то момент просто перекрыть, не покидает 50-летнюю женщину уже несколько лет. Случаи, когда питьевая вода днями не поступала в дома жителей с. Пресновки Жамбылского района, бывали. Последний месяц живительную влагу здесь подают по графику: с 7-ми до 10- утра, а потом — несколько часов вечером.

Алла Лихачева, жительница села Пресновки, Жамбылский район:

— Вот так по капле мы собираем воду, а то и вообще нет. Четыре года у нас проблема. Как лето, так и воды нет. Летом не можем привезти ни внуков, ни детей. Их нечем будет даже помыть, и как говорится покормить.

А еще поливать огород, говорит Алла. Впервые на её участке не взойдёт урожай. Обойтись в этом году без грядок решили многие пресновцы. На центральной площади собрались те, кто устал от сухих кранов в доме. Когда будет нормальная подача воды — единственный вопрос, который их волнует на протяжении нескольких лет.

— Я хочу прийти домой и умыться. Не в тазике одной водой, где моется вся семья, а чистой водой умыться и попить чистую воду. Если сейчас пандемия, мы должны мыть руки чистой водой, а чем мы будем её мыть?

— В конце декабря 2020-ого года воды не было. Новый год мы встречали без воды. В 2019 году воды не было, именно летом. Тяжелые условия, мы ведь живём в сельской местности. Как одной кружкой воды мы должны пользоваться?

Пользоваться не одной кружкой, но всё же экономить призывают в районном акимате. Дело в том, что технические возможности скважины, из которой и поступает вода, ограничены. На 6 тысяч человек её одной мало, признаётся аким Жамбылского района Марат Ескендиров. Местные жители предлагали увеличить объемы подачи воды за счёт насосов. Но и этого сделать нельзя, не выдержат трубы.

Марат Ескендиров, аким Жамбылского района:

— В самом водоводе около 200 кубов постоянно должны оставаться, чтобы до каждого уголка дошла вода. У нас есть две улицы — Рабочий посёлок и Новомихайловка, туда вода не доходит. Если в 2018-ом подвели в дом 900 абонентов, то сейчас 1300.

Однако, возможность устранить причину непостоянной подачи воды можно групповым Есильским водопроводом. Его строительством занимаются уже 7 лет. В 2020-ом работу подрядчики должны были завершить, но не успели. Не было готово одно из ответвлений, а именно в Мамлютский район. По словам Марата Ескендирова, в эксплуатацию водопровод введут уже с 1 июля. Еще несколько месяцев понадобится на технические работы.

Бахытжан Кариев, директор ТОО «Дания», Жамбылский район:

-1 июля начнётся передача, они должны сдать объекты. Там есть процесс переоформления документации. «Есиль-су» должен взять себя на баланс, после мы с ними вместе должны отработать, так как мы у них уже будем покупать воду.

Местные власти заверяют, все работы завершат до конца этого года.

Жанель Бисенбаева