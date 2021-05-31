Выпускники ВТШ приняли присягу

46 дней эти парни постигали основы военного дела. Жили в казарме по армейскому распорядку, освоили огневую, тактическую и строевую подготовку. В общем, прошли экспресс-курс молодого бойца. Сегодня защитники Отечества присягают на верность родине.

Стойко переносить тяготы и лишения воинской службы поклялся и Дархан Симамбаев. По образованию парень теплотехник. Говорит, перед поступлением сюда в военном деле был не силён. Но полтора месяца вполне хватило, чтобы стать достойным рядовым запаса.

Дархан Симамбаев, выпускник военно-технической школы г.Петропавловска:

— Научился за эти 46 дней многому. Умею собирать и разбирать автомат, надевание и снимание ОЗК. Также сдавали физическую подготовку. Все подтянулись за эти 46 дней. К примеру, я когда приехал сюда подтягивался 4 раза. Сейчас 12 раз подтягиваюсь. В первые дни, очень сильно уставали. Но прошла первая неделя и ко всему привыкли. Начало нравиться. Привыкли друг к другу. Сейчас даже не хочется разъединяться.

За полтора месяца парни 5 раз выезжали на стрельбища. Таким могут похвастать не все армейцы, говорят преподаватели военно-технической школы. В этом потоке отучились 39 человек. 18 из которых — североказахстанцы, остальные — из Костанайской области. Парни получили специальность «Стрелок».

Александр Степанов, заместитель директора военно-технической школы г.Петропавловска:

— По окончанию данной учёбы они имеют право поступать на контрактную службу в силовые структуры, МВД, КНБ, вооружённых сил и другие воинские формирования. Для них открывается дорога по трудоустройству. С этой целью многие и приходили на учёбу. У них равные условия с призывниками, которые год отслужили в вооружённых силах.

Обучение в военно-технической школе стоит 263 тысячи тенге. В этом году знания получат 7 потоков. Следующий набор пройдёт 7 июня. Участвовать в отборе могут парни старше 24 лет.

Айгерим Мукашева