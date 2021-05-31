Выговор получил руководитель инспекции транспортного контроля СКО

Новости МТРК

21:04 31 Мая 2021

Из расчета 100 тысяч за один грузовой автотранспорт госслужащий потребовал полмиллиона тенге. Машины перевозили строительный и инертный материалы. Ограничения по весу они превышали. Магзумов гарантировал их беспрепятственное передвижение по территории области и общее покровительство. Экс-руководителя отдела Магзумова на взятке поймали и приговорили к 5 годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Примечательно, что за пару месяцев до этого коррупционного скандала в ведомстве был другой случай взяточничества. Специалист принял 1,5 млн тенге от россиянина за беспрепятственную перевозку буровой установки. Антикооррупционщики сделали вывод о наличии сложившейся системной практики незаконного обогащения в транспортной инспекции. За проступок подчинённого руководитель Руслан Сейталин получил выговор, а само ведомство ряд рекомендаций по устранению коррупционных рисков.

Жаркын Галымов, руководитель антикоррупционной службы СКО:

— Провести полную автоматизацию контрольных мероприятий на стационарных постах;

— установка дополнительных камер виденаблюдения с функцией архивирования и длительного хранения видеозаписей с возможностью мониторинга работы сотрудников поста Ситуационного центра КТК;

— оснащение форменной одежды сотрудников стационарного и передвижного поста транспортного контроля нагрудными устройствами аудио-видеофиксации в онлайн-режиме;

— размещение на стационарных постах информационных стендов с

— усиление ведомственного контроля, за работой подчиненных сотрудников, со стороны руководства ИТК.

 

Руслан Сейталин, руководитель инспекции транспортного контроля по СКО:

— У нас сейчас идёт процесс автоматизации систем контроля. С 1 июля вступает в законную силу дистанционный транспортный контроль.  Насчёт видеожетонов: их имеет каждый сотрудник. Записи фиксируются, хранятся и передаются в ситуационный центр. Она не стирается, не выключается.  Весовое оборудование автоматически передают данные взвешивания.

 

 

 

Дарья Пышмынцева

 

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