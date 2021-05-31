Как голод 20-ых 30-ых годов прошлого века пришёл в СК

Эти ужасающие кадры касаются не только казахского народа, они собраны с разных уголков Советского Союза, по которым прокатилась коллективизация. Голодомор в 30-ые годы — самая страшная страница истории прошлого века. Страх, отчаяния и потери вмиг преобразили жизнь простых людей. Русский колхозник, местный партийный руководитель, заводской рабочий — с голодом столкнулся почти каждый. Чтобы выжить, требовалась изобретательность, везение, а порой и жестокость.

В СК голод пришёл в 1921-м году. Группа из тысячи истощенных людей прибыла в Петропавловск из Поволжья. Вагонами они приезжали в поисках пищи. Чувство голода может оказаться сильнее самых могущественных запретов, говорит заслуженный деятель страны Заркын Тайшыбай. Люди без сил, с нарушенной психикой были способны на многое, лишь бы добыть кусочек еды, рассказывает академик.

Заркын Тайшыбай, заслуженный деятель РК:

— Из документов, которые хранятся в областном архиве, можно узнать, что на поезде в город прибывали от 500-до 2000 человек в день. Все они были истощены. В Поволжском крае в то время была сильная зима, плохая урожайность. Всё это стало причиной массового переселения. Казахский народ пытался им помочь, однако, в составе специально созданной комиссии не было ни одного представителя нашей нации.

Тогда осенью 1921-ого этот вопрос поднял на одном из собраний Мухтар Ауэзов. На место заместителя председателя комиссии хотели поставить образованного человека, который смог бы решить проблему голода в уезде. Подошла кандидатура Магжана Жумабаева.

Заркын Тайшыбай, заслуженный деятель РК:

— Еще одной из причин, почему выбрали М. Жумабаева, стало неравнодушие к своему народу. Магжан искал разные способы, чтобы помочь голодающим. Так, он узнал, что в Кокшетауском уезде есть скот. Побыв там месяц, он привёз в Петропавловск небольшое количество голов, которые помогли прожить еще несколько месяцев.

Несколько месяцев, а потом снова боль, потери и голод. Писать и давать какую-либо информацию о страшном геноциде тогда запрещали. Говорить о тех событиях начали сравнительно недавно. Потому и точных цифр жертв тех «голодных лет» никто назвать не может. Учёные говорят, труднее всего пришлось северным казахам. Потери составили около миллиона человек.

Жанель Бисенбаева