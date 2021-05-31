Персональная художественная выставка живописи художника Виталия Жукова

25 работ — 25 уникальных творений говорят на полотнах о том, что всё, что мы видим — всего лишь иллюзия. Показать мир в разнообразии его красок, открыть новый взгляд на него — основной посыл художника Виталия Жукова.

Виталий Жуков, художник, автор выставки:

— Весь окружающий нас мир по сути — иллюзия. Почему? Потому что наш глаз воспринимает отражение света от поверхности и с помощью колбочек и палочек в сетчатке создает нам иллюзию пространства. Эта иллюзия у всех разная. Т.е. нет людей, видящих мир одинаково. Взгляните, какой этот мир красивый. Он не такой, каким вы его видите. Вы можете всегда пойти и начать его изучать, сделать его богаче. Несет в себе посыл, насколько духовная часть намного дороже и ценнее, чем бытовые вещи.

Виталий Жуков с юных лет увлекается творчеством. Живопись, музыка, литература, спорт — все грани его жизни выливаются в искусство. Где живопись — внешнее проявление внутренней философии, жизнь — эксперимент, искусство и творчество — вытекающие последствия.

Виталий Жуков, художник, автор выставки:

— Попробуйте просто в людный день выйти в центр города и закрыть глаза. А теперь прислушайтесь — вы слышите проходящую мимо девушку, стучащую каблуками. Она задала ритм основной. А сзади на стройке стучит отбойный молоток. У вас появился бас. И так будет складываться из этой мозаики впечатление звуковое, чуть ли не целая оркестровая композиция.

Поддержать художника пришли друзья, его родители. В зале много неравнодушных к искусству людей.

— Свое внимание привлекли коллажи. Это такие работы, которые были созданы из старых журналов, которые мы выкидываем. Человек, смотря на наш мир своим взглядом, преподнес нам такой шедевр.

— Каждый в картине видит свое. Когда ты вглядываешься в детали, ты находишь очень интересные моменты. Этим мне нравится очень творчество Виталия.



Взглянуть на мир другими глазами, увидеть, как отрывки из повседневности собираются в единое целое под названием «искусство» — всё это можно на выставке Виталия Жукова. Экспозиция будет работать в течение 3 месяцев.

Анастасия Кузнецова