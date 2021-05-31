707 тысяч репрессированных зарегистрировано в СКО

Культура

21:10 31 Мая 2021

Из них свыше двух тысяч человек приговорили к расстрелу. Специалисты пополняют электронную базу данных репрессированных и реабилитированных на протяжении 10 лет. В архиве хранятся личные дела представителей казахской интеллигенции. Среди них — Магжан Жумабаев, Смагул Садвакасов и многие другие. В этом году на мемориальную доску, расположенную возле русского драматического театра им. Н.Погодина, занесены имена двух братьев Магжана Жумабаева.

Сауле Маликова — директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— В 1936-1944 годы в нашу область были депортированы представители различных этносов. Это поляки, немцы, корейцы, народы северного Кавказа. Более 130-ти тысяч человек. Изначально у нас была цифра 21 тысяча депортированных поляков. Но в этом году мы дополнили этот список. Он доходит до 60-ти тысяч депортированных поляков в нашей области.

Алишер Ашимов

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