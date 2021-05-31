27-летний мужчина утонул в реке Есиль

Случилось все на несанкционированном пляже. Молодой человек прыгнул с обрыва и попал в водоворот. Вырваться из плена водной стихии ему не удалось. Тело погибшего достали местные жители. По информации спасателей, за последние две недели мая произошло 3 несчастных случая на воде. И все — в неофициальных местах для купания. К слову сказать, за 8 лет на таких пляжах погибли более 180 человек, из них 27 — дети. За этот же период спасено 200 купающихся.



Кирилл Иванников — врио начальника управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Соблюдение утвержденных правил безопасности на воде позволит предупредить несчастные случаи. У нас имеется решение областного маслихата о том, что места, неустановленные для купания, считаются запрещенными. В свою очередь, в целях предупреждения несчастных случаев на водоемах департамент проводит усиленную агитационно-профилактическую работу. Налажены тесные взаимодействия с департаментом полиции, молодежным центром «Жас Отан» при «Нур Отан». Все вышеуказанные подразделения привлекаются на ежедневные рейдовые мероприятия.

Дарья Пышмынцева