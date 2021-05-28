Актуальные вопросы обсудили на 25-ой сессии АНК СКО

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Большую работу, которую проводите вы в ассамблее, она иной раз бывает не заметна. Но тот результат, который мы имеем, что у нас нет противоречий, конфликтов, которые мы видим в других странах. Это работа кропотливая, ежедневная, важная работа ассамблеи.

Понимание и взаимоуважение между национальностями. В нашей стране проживают представители сотни этносов. Ни один не чувствует себя ущемленным. Для этого 26 лет назад и создали Ассамблею народа Казахстана.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— История АНК подтвердила её историческую значимость и востребованность, как уникального института гражданского общества. Казахстан миновали трагические события, которые произошли в ряже стран СНГ на межнациональной и этнической почве, которые унесли, к сожалению, десятки тысяч человек. Все это благодаря проводимой в стране политике межнационального согласия и мира. Немалая заслуга в этом национальных культурных центров.

Их в регионе 21. В каждом желающий может приобщиться к культуре любого этноса, узнать его традиции, изучить язык и обычаи. Иметь возможность поделиться своей историей, достижениями и культурой хотят и греки. В нашей области чуть больше ста представителей этой национальности. Большинство проживает в Айыртауском районе. Они поддержали инициативу Георгия Харачиди. Хотят открыть этнокультурное объединение.

Георгий Харачиди, тренер по вольной борьбе ДЮСШ «Олимп»:

— Чтобы поделиться своей культурой со своими земляками. Дать всё, что знаем, и сохранить эту культуру. Мы будем делиться своими обычаями, костюмами. Как они живут, поделиться своими достижениями, знаниями. Всем тем, что есть. Всё, что скрасит нашу жизнь.

Уникальной площадкой для ассамблеи стала школа-комплекс национального возрождения №17. В ней знания получают представители 22 этносов. У них есть уникальная возможность приобщиться к культуре другой национальности, не выходя из школы. Рады в её стенах и детям из других учебных организаций, говорит директор.

Лаззат Жалмуканова, директор средней школы-комплекса национального возрождения №17:

— Каждый ребенок школы города может изучать свой родной язык. В школе обучаются в 11 отделениях. Изучают традиции свои. Языкам разных этносов могут обучаться дети любой национальности.

По результатам социологического исследования, более 90% опрошенных североказахстанцев, положительно оценивают проводимую межэтническую политику в стране. Говорит об этом и отсутствие в нашей области межнациональных конфликтов. За проводимую работу особо отличившихся, наградили благодарственными письмами главы региона.

Айгерим Мукашева