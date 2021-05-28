В Северо-Казахстанском областном архиве презентовали книгу о топонимике нашего региона

Многие названия населенных пунктов имеют глубокое историческое значение. Например, название Богоявленное. В советские времена была убрана приставка «бого» и стала Явленка. Почему наши предки дали такое название изучает топонимика. Именно поэтому эту науку считают «зеркалом нашей истории». Книгу «Топонимы Северо-Казахстанской области» представили в областном архиве.

Сауле Маликова — директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— В издании книги приняли участие ученые Нур-Султана, в том числе Сауле Иманбердиева, профессор Северо-Казахстанского университета, академик Заркын Тайшыбай и директор областного архива Сауле Маликова. Это первая книга по топонимам Северо-Казахстанской области, которая представляет собой систематизированный сборник материалов.

Одним из авторов научного издания выступил известный североказахстанский краевед Заркын Тайшыбай. Вот уже 20 лет он исследует историю нашего края. Он уверен, его труды станут важным источником полезных сведений для молодых исследователей.

Заркын Тайшыбай — заслуженный деятель Казахстана:

— Как сказал Президент: «Великая степь — родина казахов». В советское время эти земли казались заброшенными. Потом на землю заселили людей из России. Они, конечно, изменили названия земель и водоемов. В то время у казахов не было сил противостоять этому.



Издание выпустили тиражом в 30 книг.

Диана Салихова