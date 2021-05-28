Современные поэты — кто они

«Поэт по велению души», — так о нем говорят его коллеги. Пишет стихи со школьной скамьи, на путь творчества его направила учительница литературы, имя которой он не забывает.

Марат Кинеев – поэт:

— Побудила меня к этому моя учительница — Барсукова Лидия Михайловна с 8-го класса преподавала литературу и заразила меня вот этой любовью. С тех пор я пишу. В 1957 году мое первое стихотворение было опубликовано в журнале «Юность». Хотел просто оставить книги, но директор библиотеки Бибигуль Абильмажиновна сказала: «Нет, проведем презентацию».



Отношение к жизни, любовь и лирика находят свое отражение в стихах поэта. Марат Айдарович преодолел тысячи километров для встречи со своими читателями из Петропавловска. Сам он родом из высокогорного города Алматы. Впервые попал сюда в ходе рабочей командировки в 1990 году. В то же время начал свою дружбу с областной библиотекой, где узнали о его таланте и через неделю его стихи красовались на второй полосе газеты «Северный Казахстан».

Наталья Чуряк — руководитель отдела литературы по искусству областной библиотеки им.С. Муканова:

— Сегодня в отделе литературы по искусству собрался узкий круг творческой интеллигенции, учащиеся, его коллеги, его коллеги по литературному объединению, которые прослушают его новый сборник, услышат о нем, о его издании и пару слов о самом Марате Айдаровиче.

Вдохновленная атмосфера. Звучат стихи. Среди слушателей и гости из Алматы — коллеги поэта. Всего Марат Кенеев издал 13 поэтических сборников, 11 из которых нашли свое место и на книжных полках библиотеки им. С Муканова.

Гюзель Закария