Развитие женского предпринимательства обсудили представители общественного объединения «BusinessWomenKZ»

Один из крупных — республиканский конкурс «BUSINESS LADY KAZAKHSTAN». За четыре года в творческом состязании приняли участие около 200 женщин, многие из них развивают собственное дело в сельской местности. Для предпринимательниц проводят мастер-классы и тренинги, по итогам которых бизнес-леди будут бороться за звание «Предпринимательницы года». На встрече побывал и заместитель акима области Гани Ныгыметов. Он призвал успешных североказахстанок , развивать своё дело и не останавливаться на достигнутом. Участие принимают 15 бизнесвумен области.

Дина Мухамбетжанова, руководитель общественного объединения «BusinessWomenKZ» по СКО:

— У нас очень много женщин предпринимателей, но многие не идут в ногу со временем. Пандемия показала, что выживает тот бизнес, который развивается онлайн, кто дружит с интернетом, соцсетями. Цель нашего мероприятия — популяризация женского предпринимательства, как вести, обучения, мастер-классы. Самое главное — это подписание меморандума с Рухани Жаңғыру».

Жанель Бисенбаева