Кто в Петропавловске отвечает за сохранность игровых площадок для детей

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:

— В этом году у нас по городу будет установлено 60 детских игровых площадок в них входят 11 комплексов, также песок и ограждение. На данный момент работы еще не начались. На детские площадки даем гарантию 2 года.

Сразу после установки такого игрового комплекса или зоны, она переходит в собственность КСК. Т.е. следить за состоянием детских площадок должны их председатели. При этом 2 года за браки или неожиданные поломки ответственность им нести не нужно. На помощь в подобных ситуациях должны приходить подрядчики. Добросовестные из них хорошо знакомы со следующими требованиями.

Лаура Жакупова, главный специалист департамента комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК по СКО:

— Детское игровое оборудование должно быть изготовлено из прочных и безопасных для детей материалов. Оборудование должно быть установлено и смонтировано так, чтобы обеспечить безопасность играющих детей. В игровой зоне не должно быть препятствий, который не ожидает ребенок, и которые могут стать причиной травмы.



Каждый выше перечисленный пункт максимально логичен. Ведь речь идет не только о досуге мальчишек и девчонок, но и об их безопасности. Жаль, что на деле государственные стандарты, связанные с детскими площадками, применяются, прямо сказать, так себе. В этом, за годы работы, убедилась председатель КСК «Рахат үй», Юлия Андроненко.

Юлия Андроненко, председатель КСК «Рахат үй»:

— Качели часто приходят в негодность, так как, некачественный материал, часто рвутся цепи. Мы все это варим и делаем своими силами. Также карусели. Да, они красивые, современные, но не продуманные. Поэтому, где-то углы мы стачивали. Потому что даже на горках делают острые углы из металла. Приходиться своими руками доделывать что-то или переделывать.

На гарантии подрядчика Юлия Андроненко тоже рассчитывать не привыкла, так как, часто компания просто не спешит ремонтировать горку или качелю, ссылаясь на свою занятость. Поэтому все поломки председатель КСК «Рахат үй» берет на себя. С приходом тепла, как может, обновляет площадки. На сознательность жильцов в этом вопросе рассчитывать не приходится. Да и не каждое КСК областного центра отличается ответственным подходом к состоянию детских площадок. Те из них, что стоят в городских дворах много лет, часто не выдерживают никакой критики.

Дарья Пышмынцева