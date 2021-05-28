Детские оздоровительные лагеря готовятся ко встрече своих первых отдыхающих

Летний оздоровительный лагерь «Березка» рассчитан на 180 мест. Сейчас он находится под управлением частного предпринимателя Евгения Дулова. Он вложил средства в ещё один лагерь — «Достык». В прошлом году из-за жестких карантинных мер они не работали. В этом сезоне они откроют свои двери для детей. Сейчас там идут ремонты.

Евгений Дулов – предприниматель:

— На сегодняшний день в лагеря «Березка» и «Достык» мы вложили 57 млн тенге и провели масштабные восстановительные работы. Заменили трубы отопления, котельные, окна, отремонтировали корпуса. Установили устройство, пропускающее воду через фильтр. В баню «дружба» тоже поставили новый котел. Текущий ремонт проводим регулярно. Строго контролируется соблюдение санитарных требований.

Юных посетителей ждут 5 насыщенных сезонов. У каждого — своя тематика. Сыграть в волейбол, смастерить поделки, заняться пением — здесь каждый ребенок сможет найти занятие по душе. А ещё — 5 раз в день полакомиться вкусными и полезными блюдами.

Жанипа Манбетеева — и.о. директора летнего оздоровительного лагеря «Березка»:

— Лидеры уже сейчас пишут свои методические планы и готовятся к сезону. Подбирают названия отрядов и составляют лозунги, соответствующие тематике сезона.

Этим летом в 12 таких лагерях области отдохнут порядка 7 тысяч школьников. Из них более 3 тысяч — дети из малообеспеченных семей.

Мафруза Науанова — Руководитель Отдела Опеки, Попечительства И Воспитательной Работы Управления Образования Ско:

— Если наша область находится в зеленой зоне, то лагеря могут быть заполнены на 100 процентов. Однако, если мы находимся в «желтой зоне», то можем принять только 50 процентов детей, а в «красной» — 30 процентов. Согласно постановлению главного санитарного врача страны, у всех детей должна быть ПЦР-экспертиза. На эти цели выделены средства тем, кто относится к социальной группе. А те, кто покупает путевку, делают экспертизу своим детям на свои деньги. Предусмотрена скидка 50 процентов.

Сейчас лагеря «Березка» и «Достык» готовы на 70 процентов. Здесь уже провели дезинсекцию против клещей, а еще обработают территории против комаров и грызунов.

Анастасия Кузнецова